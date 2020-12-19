Türkiye Kadın Boks Milli Takımı çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Kadın Boks Milli Takımı çalışmalarını Kazakistan'ın Nursultan şehrinde sürdürüyor. Şampiyon boksörler, kampta açıklamalarda bulunurken, ortak görüş, iyi bir hazırlık dönemi geçirildiği yönünde.

Olimpiyat hazırlıklarını Kazakistan'ın Nursultan şehrinde sürdüren Türkiye Kadın Boks Milli Takımı, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İlk olarak milli takımın durumundan bahsede Türkiye Kadın Boks Milli Takım Antrenörü Cahit Süme, milli takımlar olarak Kazakistan'da olduklarını ifade ederek, "Olimpiyatlar öncesinde hazırlık çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Londra'da yapılan olimpiyat elemelerinde yarıda kalan müsabakaları tamamlayacağız. Bunlar nisan ayına ertelendi. Onun öncesinde Kazakistan'la ikili hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Burada eldiven antrenmanında eksiklerimizi gidermek açısından bulunuyoruz. Kazakistan'ı ve insanını çok seviyoruz. Kazakistanlı sporcular klasmanda hatırı sayılı bir yerdeler. Onlarla antrenman yapmak gurur verici bir olay. Asıl amacımız 2021 Tokyo Olimpiyatları. Yapılacak olan bu oyunlarda iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz. Türk Kadın Boks Milli Takımı çok iyi bir yerde. Amacımız bu başarımızı olimpiyat oyunlarında da sürdürmek ve madalyalar kazanmak. Takım olarak orada da grafiği en ileriye çıkarmak istiyoruz. İnşallah yapacağımızı bu çalışmalar bize çok katkı sağlayacaktır. Türkiye'de de böyle kamp ve turnuvalarımız olacak" dedi.

Buse Naz Sürmeneli: "İnşallah sakatlıksız güzel bir çalışma dönemi geçiririz"

Kazakistan'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen şampiyon boksör Buse Naz Sürmeneli, "Kazak milleti çok milliyetçi ve misafirperver. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Hedeflerimiz tabii ki olimpiyatlar. İnşallah güzel bir şekilde hazırlık dönemi geçirip Londra'ya hazır şekilde gitmek istiyoruz. Kazakistan halkına buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir çalışma ortamı var. Korona virüs önlemleri alınmış durumda. İnşallah sakatlıksız güzel bir çalışma dönemi geçiririz" diye konuştu.

Şennur Demir: "Antrenmanlar yoğun geçiyor"

Ülke ve dünya olarak pandemi süreci yaşadığını dile getiren milli sporcu Şennur Demir, "Vakaların azalmasından sonra Kazakistan'a antrenman yapmaya geldik. Burada hazırlanıyoruz. Kazakistanlı sporcuların misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Onlarla birlikte güzel antrenmanlar yapıp formumuzu üstte tutmaya çalışıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor. Kazakistan ile ikili kamp yapıyoruz. Tesis olarak mükemmel bir yer. Arkadaşlarla iyi bir şekilde anlaşarak formumuzu en üst seviyede tutmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Buse Naz Çakıroğlu: "Çok verimli bir yıl geçirdik"

Pandemide kötü düşünmemeye çalıştığını ifade eden milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, "Yıllardır bu işlerin içinde olduğumuz için sakatlıklar oluyor. Bu dönem sakatlıkları toparlamak için iyi bir dönem oldu. İyi tarafından bakmaya çalışıyoruz. Çok verimli bir yıl geçirdik ve araya biraz zaman girdi, maç eksiğimiz oldu. Bunu da kamplarla tamamlamaya çalışıyoruz. Eksiklerimizin üzerine gitmeye devam ettik ve artı puan topladık" şeklinde konuştu. - NURSULTAN