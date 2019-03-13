Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadın İstihdamında Oecd'nin En Yüksek Artış Gösteren Ülkelerinden"

Türkiye Kadın İstihdamında Oecd'nin En Yüksek Artış Gösteren Ülkelerinden"

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra Avrupa'da kadın istihdamında en yüksek artış gösteren ülke konumunda.

Türkiye Kadın İstihdamında Oecd'nin En Yüksek Artış Gösteren Ülkelerinden
BİRLEŞMİŞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Türkiye, OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra Avrupa'da kadın istihdamında en yüksek artış gösteren ülke konumunda." dedi.

Bakan Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda BM Kadının Statüsü Komitesi 63. Oturumu'nda konuştu.

Bu oturumun bu yılın ana teması olan "sosyal koruma, kadınların kamu hizmetlerine erişimi ve sürdürülebilir altyapı"ya daha geniş bir perspektiften bakılmasının sağlandığını belirten Selçuk, "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın kadınlar olmadan mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Kadınları sosyal, politik, ekonomik ve aynı zamanda eğitim hayatından dışlayan bir yaklaşımın sadece kadınlar için değil tüm toplum için bir endişe kaynağı olduğuna dikkati çeken Selçuk, Türkiye'de politika ve uygulamalarımızı daima insan odaklı bir yaklaşımla tasarlıyor ve uyguluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kadınları ve erkekleri sosyal koruma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanında hak ve fırsatlara eşit erişim sağlama ve ayrıca daha fazla kadın dostu uygulamalar tasarlama konusunda güçlü bir yasal temele ve altyapıya sahip olduğunu kaydeden Selçuk, "Türkiye, kadınların hayatın her alanına katılımına büyük önem veriyor ve kadınları hak ettiği konuma taşımaya yönelik faaliyetler yürütüyor." şeklinde konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınların iş gücü piyasasına girme ve iş hayatında konumlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Selçuk, kız çocuklarının eğitim oranlarının artırılması için yürütülen "Haydi Kızlar Okula", "Baba Beni Okula Gönder" ve "Kardelenler" gibi projeleri anlattı.

Kadın istihdamının ise son 11 yılda 3,5 milyon arttığını ifade eden Selçuk, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında ABD'den sonra Avrupa'da kadın istihdamında en yüksek artış gösteren ülke konumunda." dedi.

Karar alma mekanizmalarında kadınların temsiliyetine değinen Selçuk, kadınların mecliste temsil oranının 2002'de yüzde 4,4 iken 2018'de yapılan son genel seçimlerde bu oranının yüzde 17,5'e yükseldiğini söyledi.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kadına şiddetle mücadele çabalarını sıfır tolerans yaklaşımıyla kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizen Selçuk, "Dünyaya örnek teşkil eden açık kapı politikamızla yakın coğrafyada devam eden çatışmalar nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan, ezilen halkları da kucaklıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Avrupa, Selçuk, Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Güncel
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