Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Körfez Buluşması - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından kadın muhtarlar bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ayvalık Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Güçlü Kadın Güçlü Gelecek Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Körfez Buluşması" organizasyonunda kadın muhtarlara Balıkesir'in gelenek ve görenekleri tanıtıldı.

Programda katılımcılara seslenen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, muhtarlığın önemine vurgu yaptı.

Vali Şıldak, "En başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın muhtarlık kurumuna verdiği değer, atfettiği önem, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasındaki köprü görevi, en kılcal damarlara kadar nüfuz edebilmeleri, idarenin ve kamu kurumlarında oluşlarının açısından çok önemlidir. Tüm bunların yanı sıra her muhtar aynı zamanda birer devlet memurudur. Muhtarlar ülkemizi çok önemli katkılar ifa etmektedirler. Muhtar kelimesinin anlamı; seçilmiş demektir." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kadın muhtarları ağırlamakta mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Büyükşehir Yasası'nın bir medeniyet projesi olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mensubu olduğum Cumhur İttifakı bize 'Katılımcı belediye olun' diyor. Katılımcı belediyecilik de işte şu anda yaptığımız gibi kadın muhtarlarımızla beraber olmak, kanaat önderleriyle beraber olmak ve bir planlamayı yaparken kimin söyleyecek sözü varsa onları Kent Konseyi ile beraber toplamak. Sosyal belediyecilik dediğimizde de kapı numaralarının arkasında yaşayan hayatlara eğer bir mağduriyet, bir dezavantaj, bir eksiklikleri varsa onlara ulaşabilmektir. Bu çalışmaları da yine muhtarlarımızla yapıyoruz."

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Balıkesir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe ise Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünde Türkiye'nin farklı illerinden kadın muhtarlarla bir araya gelmenin bambaşka bir gurur vesilesi olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstünel ve Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ile diğer davetlilerin katıldığı etkinlikte, Balıkesir'in halk oyunları sergilendi. Balıkesirli kadın muhtarların yöresel kıyafetler giyerek podyuma çıkıp ilin örf ve adetlerini tanıtan defileyle program sona erdi.