Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı

07.03.2022 23:55

Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı.

Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı.

Kadına şiddete dikkati çekmek, kız çocuklarının okuması ve kadın istihdamına farkındalık oluşturmak için "Kadın Dünyadır" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyona Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı katıldı.

Hilton İstanbul Bomonti Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen törende spor dalında ödül alan isimler şunlar:

Yılın kadın sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı

Yılın Kadın Futbol Takımı: Beşiktaş Vodafone

Yılın kadın spor kulübü: VakıfBank Voleybol Takımı

Yılın kadın basketbol takımı ve sporcusu: Fenerbahçe Safiport, Latife Selin Şahin (Engelli Basketbol Milli Takım oyuncusu)

Yılın kadın spor yöneticisi: Berna Gözbaşı (Kayserispor Başkanı)

Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı
Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı
Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı
Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı

YORUMLAR
500
TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor TİESF Futbol Süper Lig Play-Off müsabakaları başlıyor 28 Haziran Ortaokulu, Türkiye Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda İzmit'i temsil edecek 28 Haziran Ortaokulu, Türkiye Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda İzmit'i temsil edecek

Ayşe Begüm, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Korkutan tahmin! Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Ambargolar sonrası petrolün varil fiyatı 300 doların üstüne çıkabilir
00:30 Makyajsız video çekip sosyal medya hesabından paylaştı! 52 yaşındaki Jennifer Lopez'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
00:21 Gülşen sosyal medyayı salladı! Seyircinin kucağına oturdu, kalçasına tokat atıldı
00:15 Rusya, sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes için ilan etti! İşte uygulanacak şehirler
00:11 FIFA'dan Rusya'da oynayan yabancı futbolcularla ilgili karar! Fesih hakkı tanındı
22:53 Savaşın ortasında bir nebze mutluluk! Ukraynalı genç diz çöküp sevgiline evlenme teklifi etti
22:50 Cem Yılmaz'dan "akaryakıt ve yağ " iması: Her dolmuşa gelmeyin
22:46 Kriz büyüyor! Manchester United ile Ronaldo arası iyice açıldı
22:36 Mücadelesi nefes kesti! Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu
22:25 5 maçlık galibiyet hasreti devam ediyor! Gaziantep FK ile Hatayspor karşılaşması berabere bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 01:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri Töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement