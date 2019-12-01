Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta Yoluna yenilgisiz devam eden Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, 50. dakikada 5-0 öne geçtiği maçta Tarsus Gençlerbirliği sahada 7 kişinin altına düşünce üç puanın sahibi oldu.



Stat: Argıncık 2 Nolu Saha



Hakemler: Rıza Öztürk xx, Harun Soyeşik xx, Berkan Özkoçak xx



Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş xxx, Melisa Gül Yılmazer xxx, Büşra Tetik xxx, Fatma Güler xxx, Damla Altuntaş xxx, Sıla Yerlikaya xxx, Seda Özdemir xxx ( Dk. 46 Edanur Barış x), Gizem Çetinkaya xxx, İlayda Mıhçı xxx, İkbal Bozdoğan xxx (Dk. 48 Nazire Özer x), Büşra Bozdemir xxx



Tarsus Gençlerbirliği: Vildan Kaya x, Şimal Yoksulabakan x (Dk. 32 Merve Tok x), Gamze Demiray x, Aynur Erbey x, Ayşe Beyza Yücel x, Kısmet Gevrik x, Aliye Tombul x, Havva Nur Duran x, Sedanur Topdanış x ( Dk. 46 Kader Genç x), İnci Mantaş x, Yaren İnçoğlu x ( Dk. 11 Nida Ekiz x)



Goller: Gizem Çetinkaya Dk. 1, Büşra Bozdemir Dk. 11 ve 21, Melisa Gül Yılmazer Dk. 43, Büşra Tetik Dk. 56 - KAYSERİ