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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

6 saat önce

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta Yoluna yenilgisiz devam eden Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, 50. dakikada 5-0 öne geçtiği maçta Tarsus Gençlerbirliği sahada 7 kişinin altına düşünce üç puanın sahibi oldu.

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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta Yoluna yenilgisiz devam eden Kayseri ekibi Anadolu Yıldızları, 50. dakikada 5-0 öne geçtiği maçta Tarsus Gençlerbirliği sahada 7 kişinin altına düşünce üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Rıza Öztürk xx, Harun Soyeşik xx, Berkan Özkoçak xx


Anadolu Yıldızları: Yağmur Taş xxx, Melisa Gül Yılmazer xxx, Büşra Tetik xxx, Fatma Güler xxx, Damla Altuntaş xxx, Sıla Yerlikaya xxx, Seda Özdemir xxx ( Dk. 46 Edanur Barış x), Gizem Çetinkaya xxx, İlayda Mıhçı xxx, İkbal Bozdoğan xxx (Dk. 48 Nazire Özer x), Büşra Bozdemir xxx


Tarsus Gençlerbirliği: Vildan Kaya x, Şimal Yoksulabakan x (Dk. 32 Merve Tok x), Gamze Demiray x, Aynur Erbey x, Ayşe Beyza Yücel x, Kısmet Gevrik x, Aliye Tombul x, Havva Nur Duran x, Sedanur Topdanış x ( Dk. 46 Kader Genç x), İnci Mantaş x, Yaren İnçoğlu x ( Dk. 11 Nida Ekiz x)


Goller: Gizem Çetinkaya Dk. 1, Büşra Bozdemir Dk. 11 ve 21, Melisa Gül Yılmazer Dk. 43, Büşra Tetik Dk. 56 - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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