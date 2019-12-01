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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup

6 saat önce

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan KılıçaslanYıldızspor, evinde ağırladığı Mezitli Mercanlarspor'u 4-1 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki yerini korudu.

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Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta namağlup lider durumda bulunan KılıçaslanYıldızspor, evinde ağırladığı Mezitli Mercanlarspor'u 4-1 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki yerini korudu.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Fulya Fırat xx, Harun Soyeşik xx, Berkan Özkoçak xx


Kılıçaslan Yıldızspor: Cansu Ilık xxx, Yasemin Karakaya xxx, Dilan Özbey xxx, Aybüke Aykul xxx, Esra Koç xxx, Fatma Nur Şenses xxx, Beyza Kuşsan xxx, Şerife Nur Birol xxx, Kübra Kızılarslan xxx, Ayşegül Doğan xxx, Ceyda Kevser Demir xx


Mezitli Mercanlarspor: Eylem Özbütün x, Güldane Aydoğan x, Melisa Erol x ( Dk. 58 Ecem İrem Tilbe x), Kadriye Örel x, Derya Serin xx, Seher Çobanoğlu xx, Ayşenur Mercan xx, Fadime Özçelik x ( Dk. 44 Nisa Kerkez x), Zeliha Giden xx, Gamze Atamer x, Melike Aydemir xx


Goller: Beyza Kuşsan Dk. 20, Ceyda Kevser Demir Dk. 50 ve 70, Esra Koç Dk. 80 (K.Aslan Yıldızspor ) Nisa Kerkez Dk. 60 ( Mezitli Mercanlarspor ) - KAYSERİ

Türkiye, Mezitli, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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