Türkiye
Kadınlar 3 Futbol
Ligi 9. Grup'ta yer alan iki Kayseri
ekibinin 8. hafta maçında Anadolu Yıldızları rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 6-3 mağlup etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Şeyda Kayabalı xx, İzzet Samur xx, Bekir Kahraman xx
Saha Komiseri: Ceyhun
Denli
Anadolu Yıldızları: Deniz Temel xx (Dk.50 Nazire Özel xx), Beyza Atalay xx, Büşra Tekik xx, Duygu Daldaban xx, Demet Akman xxx, İlayda Mimci xx, Yasemin Coşkun xxx (Dk.72 Rabia Kulaksız xx), Gizem Çetinkaya
xxxx, Gizem Bozdemir xxxx, İkbal Bozdoğan
xxx, Esma Atmaca xx
Kılıçaslan Yıldız: Ebru Nayman x, Fatma Şenses xx, İrem Eralp xx, Emine Topçu xx, Nur Birol xx, Dilan Özbey x, Şeyma Kılıç
x, Rümeysa Yiter x, Yasemin Karakaya
x, Ceyda Demir x, Nadiye Özdemir x (Dk.12 Melike Tokgöz x)
Goller: Dk.10 Demet Akman, Dk.28,55 Büşra Bozdemir, Dk.50,65 Gizem Çetinkaya, Dk.72 İkbal Bozdoğan (A.Yıldızları) Dk.13 Fatma Şenses, Dk.33 Emine Topçu, Dk.58 Nur Birol (K.A Yıldız) - KAYSERİ