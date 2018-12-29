Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - İstanbul Üniversitesi Gelişim: 42

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - İstanbul Üniversitesi Gelişim: 42

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 37 sayı farkla 79-42 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - İstanbul Üniversitesi Gelişim: 42, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 37 sayı farkla 79-42 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta başta sona üstün bir oyun sergileyen Elazığ ekibi ilk periyodu 30-12, ikinci periyodu 46-22, 3. periyodu 65-30 ve maçı 79-42 kazanmayı başardı.

Elazığ İl Özel İdare'de tüm oyuncular forma şansı bulurken, Kanadalı pivot Abigail kaydettiği 26 sayıyla takımın en skoreri oldu. İstanbul ekibinde ise hiçbir oyuncu çift hanelere ulaşamazken, Gamze Öztürk 7 sayıyla takımı adına en fazla skor üreten isim oldu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:20 Kaynak: İHA

Spor
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