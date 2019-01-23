Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 86 - Edremit Belediye Gürespor: 66

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 86 - Edremit Belediye Gürespor: 66

56 dakika önce

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Edremit Belediye Gürespor'u 20 sayı farkla 86-66 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 86 - Edremit Belediye Gürespor: 66, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 18. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Edremit Belediye Gürespor'u 20 sayı farkla 86-66 mağlup etti.

İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona etkili bir oyun sergileyen Elazığ İl Özel İdare, 1. periyodu 25-11, 2. periyodu 40-28, 3. periyodu 59-50 ve maçı da 86-66 kazandı. Elazığ ekibinin yeni antrenörü Güray Kurtuluş da bu sonuçla ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Elazığ ekibinde Aslı Sevinç 24 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Balıkesir ekibinde Ebru Aslan'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:42 Kaynak: İHA

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