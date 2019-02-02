Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 95 - Yalova Vıp Gençlik: 36

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 95 - Yalova Vıp Gençlik: 36

54 dakika önce

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Yalova VIP Gençlik'i 95-36 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 95 - Yalova Vıp Gençlik: 36, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 20. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Yalova VIP Gençlik'i 95-36 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Elazığ ekibi ilk periyodu 21-11, ikinci çeyreği 44-18, üçüncü periyodu 79-27 ve maçı 95-36 kazandı.

Elazığ İl Özel İdare'de 4 sporcu çift hanelere ulaştı. Abigail 28 sayıyla maçın en skoreri olurken, Manolya Kurtulmuş 20, İlknur Yıldızhan 15 ve Aslı Sevinç 14 sayıyla galibiyete katkı sundu.

Yalova ekibinde ise Zeynep Zilan Şahin 15 sayı üretti. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

Spor
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