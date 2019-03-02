Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 68 - Nesibe Aydın: 62
1 saat önce
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında Elazığ İl Özel İdare, Ankara Nesibe Aydın'ı 6 sayı farkla 68-62 mağlup etti.
Türkiye
Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasında Elazığ
İl Özel İdare, Ankara
Nesibe Aydın
'ı 6 sayı farkla 68-62 mağlup etti.
Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan Elazığ İl Özel İdare, ilk periyodu 20-13 mağlup etti. İkinci periyottu farkı açan Elazığ ekibi devreye 43-34 üstün girmeyi başardı. 3. periyotta Ankara temsilcisi farkı indirmesine karşın bu çeyrekte Elazığ İl Özel İdare'nin 58-50 üstünlüğüyle geçildi. Son periyotta farkı korumayı başaran Bordo-Beyazlı ekip salondan 68-62 üstünlükle ayrıldı.
Müsabakanın başından sonuna kadar parkede kalan Elazığ İl Özel İdare'de Nihan Demirkol 19 sayıyla maçın en skoreri olurken, Nesibe Aydın'da Jordan'ın 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 07:22 Kaynak: İHA
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