Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Akdeniz Üniversitesi: 69

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Akdeniz Üniversitesi: 69

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 28. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Akdeniz Üniversitesi'ni 88-69 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 88 - Akdeniz Üniversitesi: 69, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 28. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Akdeniz Üniversitesi'ni 88-69 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen Elazığ ekibi, ilk periyodu 22-14, ikinci periyodu 45-32, üçüncü periyodu 70-54 ve maçı 88-69 kazanmasını bildi. Elazığ ekibinde Aslı Sevinç kaydettiği 26 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Akdeniz Üniversitesi'nde Moseley'in 43 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu galibiyetin ardından Elazığ ekibi puanını 50'ye yükselterek normal sezonun bitime 2 hafta kala 2. sırada bitirmeyi garantiledi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:17 Kaynak: İHA

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