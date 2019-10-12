Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi toplu sonuçlar!
26 dakika önce
Alınan sonuçlar şöyle: İstanbul Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Başak: 83-72Bursa Büyükşehir-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-53Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut: 54-58Yalova VİP-Bayraklı Belediyespor: 65-751881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 62-55.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:11
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