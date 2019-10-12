Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi toplu sonuçlar!
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi toplu sonuçlar!

26 dakika önce

Alınan sonuçlar şöyle: İstanbul Üniversitesi-Mardin Büyükşehir Başak: 83-72Bursa Büyükşehir-Edremit Belediyesi Gürespor: 66-53Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut: 54-58Yalova VİP-Bayraklı Belediyespor: 65-751881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 62-55.

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Alınan sonuçlar şöyle:


İstanbul Üniversitesi- Mardin Büyükşehir Başak: 83-72


Bursa Büyükşehir- Edremit Belediyesi Gürespor: 66-53


Antalya 07 Basketbol-Emlak Konut: 54-58


Yalova VİP- Bayraklı Belediyespor: 65-75


1881 Düzce Belediyespor-BOTAŞ Gelişim: 62-55

İstanbul Üniversitesi, Edremit Belediyesi, basketbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:11 
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