Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Açıklaması

13 dakika önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri basketbol ile Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaştı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında Bellona Kayseri basketbol ile Mersin Yenişehir Belediyespor karşılaştı. İlk yarısı 27-52 biten maçı konuk ekip 24 sayı farkla kazandı.


Salon: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Murat Ciner xx, Tolga Edis xx, Halil Erkoç xx


Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke (18) xxx, Kaela Davis (21) xxx, Ayşegül Günay Aladağ (4) x, Luca Ivankovic (9) xx, Manolya Kurtulmuş (9) xx, Kübra Siyahdemir (5) x, Nazlı Gökdemir (4) x, Beril Albayrak x, Gülse Uğur x


Mersin Yenişehir Belediyespor: Lara Sanders (9) xxx, İlayda Güner (14) xxx, Brittney Sykes (30) xxx, Alex Bentley (20) xxx, Melis Talay (5) xx, Gökşen Fitik (12) xxx, Feride Akalan x, Meltem Avcı (4) x


1.Periyot: 8-30 (Mersin Yenişehir Belediyespor)


Devre: 27-52 (Mersin Yenişehir Belediyespor)


3.Periyot: 46-74 (Mersin Yenişehir Belediyespor) - KAYSERİ

Mersin Yenişehir, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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