Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 67 - A Koleji: 45

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 67 - A Koleji: 45

1 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde A Koleji'ni 67-45 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 67 - A Koleji: 45, System.String[]
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde A Koleji'ni 67-45 mağlup etti.

Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 16. haftasında A Koleji'ni konuk etti. Şahin Başol Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, maçın ilk çeyreğini 17-11 önde tamamladı. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı maçın ikinci çeyreğinde daha az hata yapan taraf Büyükşehir Belediyespor oldu ve soyunma odasına yeşil-beyazlılar, 29-18 üstünlükle girdi. Maçın ikinci yarısında da sayı üstünlüğünü koruyan Bursa ekibi, üçüncü çeyreği 46-32, maçı da 67-45 önde tamamladı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:39 Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, basketbol, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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