Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 67 - A Koleji: 45
1 saat önce
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde A Koleji'ni 67-45 mağlup etti.
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor
, evinde A Koleji'ni 67-45 mağlup etti. Büyükşehir Belediyespor
Kadın Basketbol Takımı, TKBL 16. haftasında A Koleji'ni konuk etti. Şahin Başol
Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, maçın ilk çeyreğini 17-11 önde tamamladı. İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı maçın ikinci çeyreğinde daha az hata yapan taraf Büyükşehir Belediyespor oldu ve soyunma odasına yeşil-beyazlılar, 29-18 üstünlükle girdi. Maçın ikinci yarısında da sayı üstünlüğünü koruyan Bursa ekibi, üçüncü çeyreği 46-32, maçı da 67-45 önde tamamladı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:39 Kaynak: İHA
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