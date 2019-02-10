Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa Büyükşehir: 87 - Mersin Büyükşehir: 56

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa Büyükşehir: 87 - Mersin Büyükşehir: 56

57 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, TKBL 21. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim takımını konuk etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Bursa Büyükşehir: 87 - Mersin Büyükşehir: 56, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, TKBL 21. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim takımını konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmadan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 87-56 galip ayrıldı.

Bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi için play-off'larda yer almak isteyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, TKBL 21. hafta mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim takımını konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, yeşil-beyazlılar ilk periyodu 26-10 önde geçti. Dış atışlarda başarı bulan yeşil-beyazlılar, alan savunmasıyla da rakibinin sayı bulmasını engelledi ve soyunma odasına 46-25 önde girdi. Maçın ikinci yarısında da top hakimiyetini ele alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü üçüncü periyodu 61-42 maçı da 87-56 önde tamamladı.

Maçın en skorer ismi Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan 19 sayı 13 ribaunt ile Hande Kuzu olurken, Pelin Küçük 17 sayı, Gülcan Aydoğmuş 17 sayı ve Aisha Balarabe'de 14 sayı ile yeşil-beyazlıların galibiyetine katkı koydu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim takımında ise Sena Özekli takımı adına en skorer isim oldu.

Sıradaki rakip Akdeniz Üniversitesi

Elde ettiği sonuçla galibiyet sayısını 12 maça çıkaran ve puanını 33'e yükselten yeşil-beyazılar, TKBL 22. haftasında Akdeniz Üniversitesi'ne konuk olacak. 16 Şubat Cumartesi günü Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, basketbol, Spor
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