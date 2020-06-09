Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Lig Kurulu toplantısı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TBF'den yapılan açıklamada, on-line olarak düzenlenen toplantıda TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri Serhan Antalyalı ile Aydın Şerbetçioğlu, genel sekreter Serbülent Şengün, genel sekreter yardımcısı Emin Balcı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı, Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, Sicil Lisans Müdürü Erinç Toklucu, TKBL Lig Koordinatörü Derin Yener, TBF yetkilileri ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan takımların temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda takımlara 2020-2021 sezonunun planlaması hakkında bilgi verildiği aktarıldı.