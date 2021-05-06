Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Turu

Yalova VİP Gençlik, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisi çeyrek final ilk maçında sahasında İzmir ekibi Urla Belediyesi'ni 15 sayı farkla 75-60 mağlup ederek yarı final yolunda ikinci maç için avantaj yakaladı.
Ligde normal sezonun ardından play-off serisi çeyrek finalinde Yalova VİP Gençlik, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda İzmir temsilcisi Urla Belediyesi ile karşılaştı.
İlk çeyreği 21-11 önde geçen ev sahibi ekip, devreyi de 14 sayı avantajla 38-24 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibine 24-6 üstünlük kuran Yalova temsilcisi, final periyoduna 32 sayı farkla 62-30 önde girdi.
Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde Urla Belediyesi, 30-13 önde olmasına rağmen sahadan 15 sayı farkla 75-60 galip ayrılan Yalova VİP Gençlik, seride durumu 1-0 yaptı.
İki takım, 9 Mayıs Pazar günü İzmir'deki rövanşta karşılaşacak. Yalova temsilcisi, bu maçtan galip ayrıldığı takdirde adını yarı finale yazdıracak.
Urla Belediyesi'nin galip gelmesi durumunda seriyi kazanacak takım, 12 Mayıs Salı günü Yalova'daki son maçta belli olacak.
Kaynak: AA
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