Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Turu

İki takım, 9 Mayıs Pazar günü İzmir'deki rövanşta karşılaşacak. Yalova temsilcisi, bu maçtan galip ayrıldığı takdirde adını yarı finale yazdıracak.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde Urla Belediyesi, 30-13 önde olmasına rağmen sahadan 15 sayı farkla 75-60 galip ayrılan Yalova VİP Gençlik, seride durumu 1-0 yaptı.

İlk çeyreği 21-11 önde geçen ev sahibi ekip, devreyi de 14 sayı avantajla 38-24 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte rakibine 24-6 üstünlük kuran Yalova temsilcisi, final periyoduna 32 sayı farkla 62-30 önde girdi.

Ligde normal sezonun ardından play-off serisi çeyrek finalinde Yalova VİP Gençlik, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda İzmir temsilcisi Urla Belediyesi ile karşılaştı.

Yalova VİP Gençlik, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off serisi çeyrek final ilk maçında sahasında İzmir ekibi Urla Belediyesi 'ni 15 sayı farkla 75-60 mağlup ederek yarı final yolunda ikinci maç için avantaj yakaladı.

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