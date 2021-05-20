Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Yalova VIP'e 3-0 üstünlük sağlayan Antalya 07 Basketbol, final bileti alan ilk takım oldu.
Rakibine karşı ilk iki mücadeleyi 89-78 ve 85-57 kazanan Antalya 07 Basketbol, üçüncü maçtan 72-66 galip ayrılarak finale yükseldi.
Günün diğer mücadelesinde ise Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Emlak Konut'u 62-57 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.
İki takım arasındaki dördüncü maç 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Kaynak: AA
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