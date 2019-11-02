Son Dakika Haberleri: Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 57 - Mardin BŞB Başakspor: 72
Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 57 - Mardin BŞB Başakspor: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 57 - Mardin BŞB Başakspor: 72

7 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Yalova VIP evinde şampiyonluk mücadelesi veren Mardin BŞB Başakspor'a 72-57 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi: Yalova VIP: 57 - Mardin BŞB Başakspor: 72, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 6. haftasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Yalova VIP evinde şampiyonluk mücadelesi veren Mardin BŞB Başakspor'a 72-57 mağlup oldu.


Salon: 90. Yıl


Hakemler: Ömer Sarı xx, Salih Arda Unul xx, Almina Kocabaş xx


Yalova VIP: Merve Usal x 7, Betül Kalfalı x 9, Gözde Yürük x 2, Beylem İlba x 4, Corinne Costa xxx 18, İrem Beriş x 2, Merve Alkış xx 11, Ceren Çetin x4, Burcudeniz Balkır x, Müge Çukurluo x


Mardin BŞB Başakspor: Dilara Tongar x 7, Gizem Kazali x 6, Betül Pehlivan xxx 19, Pelin Küccük x 9, Nazlı Güler x 2, Candide Öztürk x 6, Dilek Topdemir x, Sehernaz Çidal xxx 18, İrem Tulgar x 5


1. Periyot: 15-13 (Yalova lehine)


Devre arası: 28-34 (Mardin lehine)


3. Periyot: 41-53 (Mardin lehine)


5 Faulle çıkanlar: Betül Kalfalı, Corinne Costa (Yalova VIP) - YALOVA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:19 Kaynak: İHA
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