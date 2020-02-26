Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak

6 saat önce

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 1-8 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Ankara'da yapılacak, System.String[]

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 1- 8 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, Ankara Grand Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonaya, lisanslı kadın sporcuların katılabileceği belirtildi.

Toplam 25 bin lira ödül dağıtılacak organizasyonda yer almak isteyenlerin, federasyonun internet sitesinde yer alan "Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi" üzerinden 28 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar bireysel olarak başvuru yapabileceği aktarıldı.

Türkiye, 8 Mart, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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