Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Ankara'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Ankara'da başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Ankara'da başladı

6 saat önce

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 36 ilden 73 kadın sporcunun katılımıyla Ankara'da başladı.

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Ankara'da başladı, System.String[]

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 36 ilden 73 kadın sporcunun katılımıyla Ankara'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, Grand Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada, aralarında uluslararası usta unvanlı Ekaterina Atalık'ın da bulunduğu birçok kadın satranççı hamle yapıyor.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine şampiyonayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yıllardır 8 Mart Kadınlar Günü'nü içine alan haftada satranç şampiyonasını yapmaya özen gösteriyoruz. İl turnuvalarında derece yaparak seçilmiş ya da Türkiye şampiyonalarında unvan elde etmiş sporcularımız mücadele ediyor. Kadın satrancının daha iyi noktalara gelmesi anlamında, bu turnuvadan çıkacak sonuçlar çok önemli. Son derece güzel bir organizasyon. Kadınların sporcu olmalarının yanı sıra yönetimde de aktif yer almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda da diğer federasyonlara örnek olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'deki 3 kadın federasyon başkanından biriyim. Diliyorum ki kadın federasyon başkanlarının sayısı artar. Turnuvamızda her yaştan sporcularımız, engelli sporcularımız da var. Satranç masasında herkes eşit. Herkesin satranca bir şekilde dokunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona 8 Mart'ta sona erecek.

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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