Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, Ankara'da başladı

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 36 ilden 73 kadın sporcunun katılımıyla Ankara'da başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından, Grand Otel'de düzenlenen ve aralarında uluslararası usta unvanlı Ekaterina Atalık'ın da bulunduğu birçok kadın satranç sporcusu şampiyonluk için hamlelerini yapıyor.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, İdlib 'te şehit düşen askerlerimiz için, "Ulusça zor günler geçiriyoruz" diyerek, "Öncelikle İdlib'te şehit olan canlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı diliyorum. Ayrıca şu an Bahar Harekatı'nda olan Mehmetçiğimize muzafferiyetler diliyorum. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun" dedi.

"KAPANIŞ 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNDE OLACAK"

Başkan Tulay, sponsorlukların önemine vurgu yaparak, "Bu turnuva yıllardır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü içine alan haftada yapıyoruz. Kapanışını da 8 Mart'ta yapacağız. Bugün burada 73 kıymetli sporcumuz var, 36 ilden geldiler. Bir spor federasyonu olarak her zaman söylüyoruz, sponsorluklar çok önemlidir. Elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımız bizlere her türlü desteği veriyor ama bizler özellikle Arzum Kadınlar Türkiye Şampiyonası diyoruz, çünkü yıllardır sponsorluğumuzu yapan, Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. ve şirketin yönetim kurulu başkanı Murat Kolbaşı'na çok teşekkür ediyoruz. Böylesi sponsorlarımızın sayısı artsın, örnek olsun diyoruz. Hakem arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi layıkıyla yönetecekler. Özellikle canlı yayınlar son yıllarda bizler için çok önemli, dünyanın her tarafından izleniyor. Çok değerli arkadaşlarımız Can Arduman ve Çetin Sel, bizlerle birlikte olacaklar ve canlı yayını her zaman olduğu gibi turnuvaya değer katacak ve heyecanı yüksek tutacak şekilde yapacaklar" diye konuştu.

