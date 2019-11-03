Son Dakika Haberleri: Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu
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Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu

6 saat önce

G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş bronz madalya kazandı.

Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu, System.String[]

G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş bronz madalya kazandı. Türkiye, kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen şampiyonada 213 sporcu mücadele etti. Şampiyonanın son gününde kadınlar 67 ve +67 ile erkekler +80 kiloda müsabakalar yapılırken 3 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş bronz madalya elde etti. +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise çeyrek finalde şampiyonaya veda etti.


Türkiye, bu sonuçlarla 10 sporcuyla katıldığı şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 57 kiloda İrem Yaman altın, 53 kiloda Zeliha Ağrıs gümüş, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş bronz madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçlarla kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olurken genel klasmanda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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