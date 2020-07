Türkiye Kahveciler Federasyonu Genel Başkanı Ağaoğlu: "Oyun kısıtlamalarının kaldırılması lazım" - Son Dakika

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu, esnafın Covid-19 nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Artık kahveci esnafının da bir an önce normalleşmesi lazım. Oyun kısıtlamalarının kaldırılması lazım" dedi.

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu, Türkiye'deki 114 Kahveciler Esnaf Odası Başkanı ile ortak basın açıklaması yapmak üzere Ankara'da bir araya geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehane ve kıraathanelerde okey ve tavla gibi oyunlara izin verilmemesine ilişkin açıklama yapan Ağaoğlu, "Sağlık her şeyin önünde ama maalesef esnaf arkadaşlarımız çok zor durumda. Artık kahveci esnafı da normalleşmek istiyor. Diyeceksiniz ki 'kahveci esnafı açıldı.' Açıldı ama nasıl açıldı, açılan iş yerleri 10, 15 gün sonra tekrar kapandı. Neden kapandı; okey, tavla, iskambil oyun aletlerinin hiçbirisini oynatamıyoruz. Bu durumdan gerçekten çok mağdur olduk. Bu durumun bir an önce düzelmesini hükümet yetkililerinden talep ediyoruz" dedi.

Kahveciliğin 500 yıllık bir gelenek olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bizim en doğal hakkımız normalleşmektir. Bizim tek davamız ekmek davasıdır, başka bir davamız yoktur" ifadelerini kullandı.

Mağdur olduklarını ifade eden Ağaoğlu, "Bıçak kemiğe dayandı. Artık kahveci esnafının da bir an önce normalleşmesi lazım. Oyun kısıtlamalarının kaldırılması lazım" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, "Kahvelerde bir masada dört kişi oturması halinde mesafe olarak hesapladığımız zaman mesafeye uyuyoruz, maskeye de uyuyoruz, hijyene de uyuyoruz. Her türlü her şeyimiz hazır. Biz Kahveciler Federasyonu olarak Türkiye'deki 130 bin meslektaş, 130 bin iş yeri olarak biz her şeye hazırız. Biz normalleşme sürecine hazırız. Bizim normalleşmemiz lazım" dedi.

"Dört kişi oyun oynarken eldivenle oynayabilir"

Ağaoğlu, "Zaten mesafe şartı var. Dört kişi oyun oynarken eldivenle oynayabilir. Oynadıktan sonra eldivenlerini atabilir. Maske, mesafe şartı ve diğer kurallara uyabiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA