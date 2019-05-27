Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 36. Olağan Genel Kurulu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bugün Ankara'da 36. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bugün Ankara'da 36. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Olağan Genel Kurul'da bankanın yeni dönemdeki misyonunu hayata geçirmeyi hızlandıracak gündemler ele alındı.



Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası açıklamasına göre, çağdaş kalkınma ve yatırım bankacılığı araçlarını daha etkin şekilde kullanmak üzere dönüşüm sürecine girerek yatırım bankacılığını da faaliyetleri kapsamına alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 1975 yılından bugüne Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekliyor.



Banka, yeni yapısı ile, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda, ihracatın artırılması, yerlileştirmeye yönelik yatırımların desteklenmesi, gerekli altyapı yatırımlarının finansmanı ve fon kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak üzere, kalkınma ve yatırım bankacılığı hizmetlerinin tek bir çatı altına topladı. Bu yapılanma ile müşterilerin finansman ve danışmanlık ihtiyaçlarının en iyi karşılanması ve kalkınma bankacılığından kaynaklanan sektör ve proje tecrübesinin yatırım bankacılığı tarafında verilen hizmetlerle birleştirilmesi hedefleniyor.



Bu kapsamda, yatırım bankacılığı alanında, Türkiye ve uluslararası sermaye piyasalarının dinamiklerini ve inceliklerini bilen deneyimli ve donanımlı bir ekip ve çeşitlendirilmiş ürün gamı ile piyasanın etkin oyuncularından biri olmak üzere yapılanmasını tamamlayan banka, şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol üstlenmeyi planlıyor.



Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olmayı planlayan banka, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansman Fonu'nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yaptı.



Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurucusu ve yöneticisi de olan bir banka kimliği ile yeni bir yapıyı hedefleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, teknoloji ve inovasyon alanında yatırım yapan girişim sermayesi fonlarına desteğini sürdürüyor. Banka, bu kapsamda Avrupa Yatırım Fonu ve Türkiye Yatırım İnisiyatifi (TII) ile yürütülen iş birliği çerçevesinde 212 Regional Fund II'ye 3 milyon avro yatırım taahhüdünde bulundu.

"13,6 milyarlık kredi ile stratejik sektörleri destekledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen değerlendiren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 96,9 artışla 13,6 milyar TL kredi hacmine ulaştıklarını ve büyümede stratejik öneme sahip sektörleri desteklediklerini aktardı. Öztop, "Özenle değerlendirdiğimiz başvuruları hızla sonuçlandırdık. Enerji, imalat sanayii, turizm, eğitim ve sağlık sektöründen yatırımları kredilendirdik. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren küçük işletmelere, aracı finansman kuruluşları üzerinden kredi kullandırımı sağladık." ifadelerini kullandı.

Banka, 2018'de aktif büyüklüğünü bir önceki yıla kıyasla yüzde 74,9 artışla 15,7 milyar TL'ye, öz kaynaklarını ise yüzde 12,8 artırarak 1,4 milyar TL'ye yükseltti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın karı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,9 artarak 160,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankanın yeni misyonu hakkında bilgi veren İbrahim Öztop, "Bir yandan Türkiye Kalkınma Fonu ve ona bağlı alt fonlar ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde stratejik öneme sahip sektörleri desteklemeye devam ederken öte yandan yeni nesil girişimlere yatırım yaparak dünya çapında söz sahibi girişimler yaratmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Para ve sermaye piyasalarıyla reel ekonomi arasında yeni köprüler kurmayı hedefleyen Türkiye'nin "44 yıllık yeni bankası", Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla yönetim merkezi olarak İstanbul'da konumlanacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hadise'nin Ramazan Bayramındaki Konserlerinden Kazanacağı Ücret Belli Oldu

Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı

Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz