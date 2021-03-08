Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: "Çalışmalar kapsamında 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak...
08.03.2021 13:27
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: "Çalışmalar kapsamında 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak artacak.
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop: "Çalışmalar kapsamında 27 farklı alanda 9 öncelikli sektörde yatırımlar katlanarak artacak."
Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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