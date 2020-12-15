Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda A- skoru - Son Dakika

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda A- skoru

15.12.2020 12:23
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda A- skoru, System.String[]

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, küresel çapta toplam 9 binden fazla şirketin raporlama yaptığı, dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduran CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda A- skoru elde etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, küresel çapta toplam 9 binden fazla şirketin raporlama yaptığı, dünyanın en büyük kurumsal iklim değişikliği, su ve orman-risk datasını elinde bulunduran CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda A- skoru elde etti.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası açıklamasına göre, CDP'nin İklim Değişikliği Programı kapsamında sunduğu raporla, banka sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımının en temel ögesi olan iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin faaliyetleri ile bu alandaki risk ve fırsatları nasıl değerlendirdiğini ve yönettiğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, banka olarak 46 yıldır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında bugünü ve yarını düşünerek sürdürdüklerini ve uluslararası standartlara göre hareket ettiklerini ifade etti.

Öztop, şirketlerin gönüllük esası ile sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini kamuoyu ile paylaştıkları İklim Değişikliği Programı'nda 2016 yılından beri yer aldıklarını anımsatarak, "İklim değişikliği ile mücadele konusunda en etkili raporlama platformlarından biri olan CDP tarafından A- skoru ile derecelendirilerek CDP Türkiye 2020 İklim Liderleri arasında yer aldığımız için gururluyuz. Çalışmalarımızın sürdürülebilirlik alanında uluslararası arenada değer görmesi ve takdir edilmesi bizim için oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Banka içi faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için yaptıkları çalışmaların yanı sıra kredilendirdikleri her projede de süreci aynı titizlikle izlediklerini belirten Öztop, şunları kaydetti:

"Fon veya kredi ile desteklediğimiz her projeyi, sektör, tutar ve yatırım yerinden bağımsız olarak çevresel ve sosyal risk değerlendirme sürecine alıyoruz. Bunun yanı sıra projeleri kredi vadesi boyunca da çevresel ve sosyal riskleri açısından takip ediyoruz. Bugüne kadar finanse ettiğimiz projelerle, 120 milyon adet yetişkin ağacın yaratacağı etkiyle sağlanabilecek yaklaşık 3 milyon ton/yıl karbondioksit salınımını engelledik.

Bu yıl da Türk Standartları Enstitüsü'nün İklim Dostu Kuruluş Belgesi'ni almaya hak kazandık. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi'nin (UNEP FI), bankacılık sektörünün sürdürülebilir gelecek üzerindeki etkisini artırmak üzere hazırladığı 'Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin kurucu imzacılardan biriyiz. Aynı hassasiyetle, kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak iklim değişikliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Sağladığımız finansal destek ile de ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçişini hızlandırmak için var gücümüzle çalışacağız."

Yatırım, Türkiye, Kredi, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na CDP'nin İklim Değişikliği Programı'nda A- skoru - Son Dakika Ekonomi


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