Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi - Son Dakika

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onayladığını bildirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) Yönetim Kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerinin azaltılmasında kullanılması amacıyla 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onayladığını bildirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "AIIB Yönetim Kurulu, bankamıza Kovid-19 etkilerinin azaltılması amacıyla kullanılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ile 300 milyon dolar tutarında kredi sağlanmasını onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:21 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasına AIIB'den 300 milyon dolarlık kredi - Son Dakika Ekonomi

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