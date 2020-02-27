Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun gelişimi için iş birliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun gelişimi için iş birliği yapacak - Son Dakika Spor

Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun gelişimi için iş birliği yapacak

6 saat önce

Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun, sporcuların ve antrenörlerin desteklenmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun gelişimi için iş birliği yapacak, System.String[]

Türkiye, Kamerun ve Türkmenistan ile sporun, sporcuların ve antrenörlerin desteklenmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Kamerun Milli Olimpiyat ve Spor Komitesi Başkanı ve İslami Dayanışma Sporları Federasyonu (ISSF) Birinci Başkan Yardımcısı Hamad Malboum ile TMOK Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Uğur Erdener tarafından İstanbul'daki Olimpiyatevi'nde imzalanan anlaşmayla sporun gelişimi için ortak projeler yürütülecek.

Türkmenistan Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Azat Muradov ile TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan tarafından imzalanan anlaşmayla iki ülkede sporun ve sporcuların desteklenmesi için karşılıklı adımlar atılacak.

Türkmenistan, Kamerun, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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