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Türkiye kamu özel iş birliği tecrübesini Irak ile paylaşıyor

43 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'de Irak Planlama Bakanlığı çalışanlarına yönelik "Kamu Özel İşbirliği Modeli" başlıklı eğitim programı düzenledi.

Türkiye kamu özel iş birliği tecrübesini Irak ile paylaşıyor, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'de Irak Planlama Bakanlığı çalışanlarına yönelik "Kamu Özel İşbirliği Modeli" başlıklı eğitim programı düzenledi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bir haftalık eğitim programı kapsamında, kamu özel iş birliği modeliyle iş yapan kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.
Eğitim, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının, Kamu Özel İşbirliği Sözleşmelerine ilişkin genel sunumuyla başladı.
Program kapsamında, kamu özel iş birliği modelinin kamu nezdinde uygulayıcı kurumları Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün (SYGM) tecrübeleri Iraklı heyetle paylaşıldı.
Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen prestij projelere yönelik teknik saha ziyaretlerinin düzenlendiği program kapsamında, Iraklı heyet ayrıca Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Ankara Niğde Otoyolu Şantiyesi, İstanbul Yeni Havalimanı ve Avrasya Tüneli projeleri hakkında detaylı bilgi aldı.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu (DEİK) da ziyaret eden heyet, Kamu Özel İşbirliği Çalışma Grubu üyesi iş adamlarıyla görüştü ve Kamu Özel İşbirliği modelinin özel sektör tecrübelerinden yararlandı.
Öte yandan Irak İş Konseyi üyeleriyle bir araya gelen Irak Planlama Bakanlığı uzmanları, Irak ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliğinin daha ileriye taşınması için karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.
TİKA organizasyonuyla, Irak Planlama Bakanlığı çalışanları başta olmak üzere Irak kamu personelinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim programlarının devam etmesi planlanıyor.
Türkiye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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