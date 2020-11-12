Türkiye Kamu-Sen 4 kişilik ailenin asgari geçim haddini 7 bin 625 lira hesapladı - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen 4 kişilik ailenin asgari geçim haddini 7 bin 625 lira hesapladı

12.11.2020 12:03
Türkiye Kamu-Sen 4 kişilik ailenin asgari geçim haddini 7 bin 625 lira hesapladı, System.String[]

Türkiye Kamu-Sen, geçen ay çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını 3 bin 743 lira, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddini ise 7 bin 625 lira olarak hesapladı.

Türkiye Kamu-Sen, geçen ay çalışan tek kişinin yoksulluk sınırını 3 bin 743 lira, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddini ise 7 bin 625 lira olarak hesapladı.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, bu yılın ekim ayına ait Asgari Geçim Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 743 lira 67 kuruş, dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 7 bin 625 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Sonuçlar, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre 58 lirayla yüzde 0,78 oranında arttığını gösterdi.

Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya göre yüzde 0,93 oranında yükselerek 2 bin 892 lira 24 kuruş olarak hesaplandı.

Türkiye'de 4 kişilik ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı geçen ay 2 bin 849 lira 69 kuruş oldu.

TÜİK verilerinde 1103 lira olarak belirlenen kira gideri ekimde ortalama maaşının yüzde 24,64'üne denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 63,63'ünü yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak durumunda kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için geçen ay maaşından geriye 1628 lira kaldı.

"Ek zammın verilmesi artık kaçınılmaz"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, piyasalarda yaşanan hareketlenmenin zorda olan memuru daha da zora soktuğunu ifade etti.

Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmede düşük maaş artış oranı uygulandığını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"2020 yılı için yüzde 4+4 zam reva görülen kamu çalışanları yaklaşan kış aylarının nasıl geçeceğini düşünürken bir de üzerine son dönemde piyasalarda yaşanan dalgalanmanın etkisini derinden hissetmektedir. 2021 yılı için ise kamu çalışanlarının alacağı zam oranı yüzde 3+3'tür. Resmi verilere göre gıda enflasyonu yıllık yüzde 16,51 olmuştur. Cebimize yansıyan gerçek enflasyon ise bunun çok daha ötesidir. Türkiye Kamu-Sen olarak uzun zamandır talep ettiğimiz ek zammın verilmesi artık kaçınılmazdır. Yeni göreve başlayan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'dan beklentimiz ekonomik gerçekler ışığında toplumun tüm kesimleri ile birlikte memurlarımızın da bu darboğazdan çıkarılması yönündedir."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen 4 kişilik ailenin asgari geçim haddini 7 bin 625 lira hesapladı - Son Dakika


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