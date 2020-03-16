Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulundan koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere ilişkin, fırsatçılara mahal verilmemesi adına resmi olmayan hiçbir açıklama, bilgi ve belgeye itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başkanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak küresel salgın haline gelen koronavirüsle ilgili Türkiye'de devletin aldığı tedbirlerin virüsün yayılmasını geciktirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının yürütmüş olduğu kriz yönetiminin ve alınan tedbirlerin takdirle karşılandığına işaret edilen açıklamada, vatandaşların sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, bu krizde en büyük sorumluluğun tedbirlere hassasiyet gösterecek bireylere ve topluma düştüğü kaydedildi.

Her ne kadar Sağlık Bakanlığı ve devletin diğer birimlerinin aldığı tedbirler ve sunulan öneriler yerinde olsa da bu krizde en büyük sorumluluğun tedbirlere hassasiyet gösterecek bireylere ve topluma düştüğü gerçeğinden hareketle Türkiye Kamu-Sen olarak 14 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Gelenekten Geleceğe Sendikacılık" eğitimi sertifika töreni ve Ankara şubeleri istişare toplantısının, 2-5 Nisan 2020'de gerçekleştirileceğine değinilen açıklamada, "Başarılı Kadınlar-Başaran Kadınlar" konulu uluslararası forum etkinliklerinin de ertelendiğine dikkat çekildi.

Bazı art niyeti grupların, salgın çerçevesinde oluşan endişeyi, korku ve paniğe dönüştürerek asılsız haber ve yayınlarla toplumu manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu tür fırsatçılara mahal verilmemesi adına resmi olmayan hiçbir açıklama, bilgi ve belgeye itibar edilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Bu kapsamda teşkilatlarımız da toplumda paniğe yol açmayacak şekilde itidalli ve temkinli davranarak resmi kurumlarımızın ikaz ve yönlendirmeleri doğrultusunda, devletimizin ortaya koyduğu her türlü tedbire uyulması için gerekli özeni gösterecek, kalabalık gruplar oluşturarak virüsün yayılmasına imkan sağlayacak eylem ve etkinliklerden kaçınacak, sorumlu bir sivil toplum kuruluşu bilinci içinde toplumsal birlikteliği ve ortak aklı harekete geçirecek tarzda bir aksiyon planı oluşturacaktır. "