Türkiye Kamu-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup
24 dakika önce
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bütün "yardımcı hizmetler sınıfı" personelinin "genel idare hizmetler sınıfı" içerisinde değerlendirilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdiklerini bildirdi.
Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci
, bütün "yardımcı hizmetler sınıfı" personelinin "genel idare hizmetler sınıfı" içerisinde değerlendirilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a mektup gönderdiklerini bildirdi.
Kahveci, yazılı açıklamasında, mübaşirlerin "yardımcı hizmetler sınıfı"ndan "genel idare hizmetleri sınıfı"na geçirildiğini anımsattı.
Mübaşirlere tanınan hakkın genişletilmesini isteyen Önder Kahveci, "Bütün 'yardımcı hizmetler sınıfı' personelinin 'genel idare hizmetler sınıfı' içerisinde değerlendirilmesi ve sorunlarının çözülmesi talebiyle Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdik." bilgisini verdi.
Kahveci, "yardımcı hizmetler sınıfı" personelinin ek gösterge alamadığını, üst derecelere yükselemediğini ve bu nedenle hem çalışırken hem de emeklilikte maaşların düşük kaldığına yer verdikleri mektupta, yer değiştirme yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmeyen yardımcı hizmetlilerin nakillerinde büyük sorunlar yaşadığına da dikkati çektiklerini vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: AA
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