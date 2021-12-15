Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilciliği, Ömer Halisdemir Meydanı'nda ek zam talebiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

İl Temsilcisi Adnan Özer, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin, memur ve emeklileri ekonomik sıkıntıya düşürdüğünü söyledi.

Memur ve emeklilerin yoksulluk sınırının altında, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda olduğunu belirten Özer şunları kaydetti:

"Göstermelik zamlardan bıkmış durumdayız. Maaş artışı, alım gücünü yükseltmiyorsa buna zam denemez. Verilen zam, enflasyonun altındaysa buna zam denemez. Biz alım gücünü yükseltecek, ekonomideki büyümeden çalışana pay verecek gerçek bir zam istiyoruz. Herkes vergide adaletin sağlanmasını bekliyor. Ayrım gözetmeksizin tüm memurlarımız 3600 ek gösterge bekliyor."