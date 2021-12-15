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KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi - Son Dakika

KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi

15.12.2021 14:57

Edirne ve Kırklareli'nde, Türkiye Kamu-Sen, memurlar ile emekliler için ek zam ve refah payı uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

Edirne ve Kırklareli'nde, Türkiye Kamu-Sen, memurlar ile emekliler için ek zam ve refah payı uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen Edirne Temsilciliği tarafından kamu görevlileri ve emeklilerin zam talebini dile getirmek amacıyla PTT Başmüdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.

Türkiye Kamu-Sen Edirne Temsilcisi Alim Kanpolat, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle memur ve emeklilerin ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Alım gücünü yükseltecek ve çalışana ekonomideki büyümeden pay verecek bir zam istediklerini dile getiren Kanpolat, bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Kanpolat, 2022 için maaş artışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, çok geç olmadan memurun ve emeklinin bütçesindeki yangının ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürülmesini istedi.

Kırklareli

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelen Kamu-Sen üyesi bir grup, "Ek değil tek ödeme ücretlerde iyileştirme", "Mücadeleyi biz veriyoruz siz sorunlarımızı çözün" dövizleri taşıdı.

Kamu-Sen Kırklareli Temsilcisi Ercüment Yılmaz, yaptığı açıklamada, artan döviz fiyatları, enflasyonun yükselmesi, temel ihtiyaç maddelerindeki artışlar nedeniyle herkesin zor durumda olduğunu belirtti.

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin, memur ve emeklileri ekonomik sıkıntıya soktuğunu ifade eden Yılmaz, memur maaşlarının enflasyonun altında kaldığını savundu.

Bu durumun küresel salgınla birlikte sürdürülemez bir hal aldığını aktaran Yılmaz, "Memurlarımız ve emeklilerimiz, yoksulluk sınırının altında, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadır. Bu artış ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Seyyanen zam içermeyen, refah payı getirmeyen bir zam, en iyi ihtimalle sıfır zamdır." diye konuştu.

KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi
KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi
KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi
KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi
KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi
KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi

Türkiye Kamu Sen, Kırklareli, Edirne, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi - Son Dakika


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