Türkiye Kamu-Sen'den ek zam talebi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilciliği üyeleri, ek zam talebinde bulundu.

Cacabey Meydanı'nda çalışanlar adına konuşan Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilcisi Kazım Kağan Karagül, deviz ve enflasyondaki artış nedeniyle memur ve emekli ücretlerinin eridiğini ifade etti.

Memur maaşlarının çok düşük olduğunu vurgulayan Karagül, "Geçen sene bugünlerde 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcaması 7 bin 777 liraydı. Bugün 9 bin 642 lira. Bir sene içinde ortalama memur maaşı 567 dolardan 365 dolara geldi. Erime yüzde 35,6 olarak ortaya çıktı." dedi.

Ürünlerdeki fiyat artışı nedeniyle memurların ihtiyaçlarını karşılayamadığını aktaran Karagül, 1000 lira seyyanen zam istediklerini kaydetti.

Basın açıklamasına Türkiye-Kamu Sen'e bağlı diğer sendikaların üyeleri de katıldı.