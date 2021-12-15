Üye Girişi
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

15.12.2021 13:47
Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi

Türkiye Kamu-Sen, memurlar ile emekliler için ek zam ve refah payı uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen, memurlar ile emekliler için ek zam ve refah payı uygulamasının hayata geçirilmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen tarafından, kamu görevlileri ve emeklilerin zam talebini dile getirmek amacıyla Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yapıldı.

Konfederasyon adına açıklamada bulunan Genel Başkan Önder Kahveci, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle memur ve emeklilerin ekonomik sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Ortalama memur maaşlarında bir yıl içinde yüzde 35'lik erime gerçekleştiğini savunan Kahveci, "Yüzde 35-40'lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memur ve emekli, yüzde 5+7 zam ile 2022 yılını tamamlayamaz." dedi.

Alım gücünü yükseltecek ve çalışana ekonomideki büyümeden pay verecek bir zam istediklerini dile getiren Kahveci, bugüne kadar kamu görevlilerinin yaşadığı sorunların maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Kahveci, 2022 için bütün maaş artışlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, çok geç olmadan memurun ve emeklinin bütçesindeki "yangının" ek zam ve refah payı uygulaması ile söndürülmesini istedi.

Milyonlarca kamu çalışanı, emekli ve ailelerinin, toplu sözleşmenin revize edilmesini beklediğini anlatan Kahveci, "İğneden ipliğe her şeye zamlar yağmur gibi yağarken, 25 milyon vatandaşımız maaşına gerçek bir zam beklemektedir. Ekonomik olarak zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkarmaya kimse cüret etmesin ve derhal ek zam ve refah payı uygulaması hayata geçirilsin." diye konuştu.

Türkiye Kamu Sen, Emekli, Ulus, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
Metroda iğrenç taciz! Show Haber muhabirine cinsel organını göstermeye çalıştı Metroda iğrenç taciz! Show Haber muhabirine cinsel organını göstermeye çalıştı         
13:45
Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı         
13:27
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:55:31. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Kamu-Sen'den ek zam ve refah payı talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement