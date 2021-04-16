Türkiye Kamu-Sen'den evlatları dağa kaçırılan ailelere destek - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Van İl Temsilciliği, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları 28'i bulan aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 8'inci haftada HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 28'i bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelerek; ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle HDP İl Binasına kadar yürüdü. Burada HDP ve PKK aleyhine slogan atan ailelere Türkiye Kamu-Sen Van İl Temsilciliği de yaptığı basın açıklamasıyla destek verdi. Açıklama öncesi ailelere karanfil dağıtan Türkiye Kamu-Sen Van İl Temsilcisi Suat Sayıcı, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terör belasının içine düşürüldüğünü ifade ederek, "Bu süreçte en büyük zararı hiç kuşkusuz bölge halkı görmüştür. Ülkemizin ilerlemesini istemeyen şer odakları elimizi kolumuzu bağlamak, bizi bize kırdırmak amacıyla terör örgütünü maşa olarak kullanmakta, devletimizi aşağı çekmeye, güçsüz düşürmeye çalışmaktadır" dedi.

Devletin bugüne kadar teröre karşı yürüttüğü mücadelenin, oturma eylemi yapan anaların cesaret kazanmalarını sağladığını vurgulayan Sayıcı, "HDP önünde oturan anaların çığlığı, aslında bölge halkının teröre karşı öfkesinin ve nefretinin çığlığıdır" ifadelerini kullandı.

Evlatları dağa kaçırılan anaların bu eyleminin Türkü, Kürdü, Lazı ile bu milletin birlik ve beraberlik içinde teröre karşı dimdik durduğunu ve dosta düşmana gösterdiğinin altını çizen Sayıcı, "Bugün Van'da gördüğümüz birliktelik, ülkemizin tarihine bir dönüm noktası olarak geçecektir. Anaların bu kararlılığı her türlü provokasyona rağmen milletimizin kardeşçe yaşama iradesinin ispatıdır. Biz de Van'da terör örgütüne direnen analarımızın yanındayız. Onlarla birlikteyiz. İşte bu birliktelik vatandaşlarımızın tüm dünyaya haykırdığı kardeşlik, dostluk ve barış çığlığıdır. İnşallah en yakın zamanda ülkemiz terör ve terör destekçilerinden kurtulacaktır" diye konuştu. - VAN