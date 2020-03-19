Türkiye Kamu-Sen'den koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, sendikal toplantılara ara verildiğini, lokal ve dinlenme salonlarının da kapatıldığını bildirdi.



Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Eş Güdüm Toplantısı sonrasında, koronavirüs salgınıyla ilgili ek tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin küresel ölçekte bir tehditle karşı karşıya kaldığını kaydeden Kahveci, alınan tedbirlerin sağlayacağı faydanın, vatandaşların ikaz ve yönlendirmelere uymasıyla orantılı olacağına işaret etti.

Türkiye Kamu-Sen'in, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak topluma örnek teşkil edecek bir pozisyon alacağını vurgulayan Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"Topluma örnek teşkil etmek amacıyla insanlarımızın birbiriyle mümkün mertebe az temas sağlaması için de kendi ilave tedbirlerimizi hayata geçireceğiz. Bu bağlamda, sendikal toplantılarımıza ara veriyor, ziyaretlerimizi en asgari düzeye çekiyoruz. Virüsün bulaşıcılığını en aza indirmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle temasını asgariye indirme tedbirleri kapsamında, lokal ve dinlenme salonlarımızı kapattığımızı ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin asgariye indirilmesi gerektiğini, telefon ve elektronik haberleşme vasıtalarıyla hizmetlerin yürütüleceğini üyelerimize duyuruyoruz."