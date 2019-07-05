Son Dakika Haberleri: Türkiye Kamu-Sen'den toplu sözleşme açıklaması
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Türkiye Kamu-Sen'den toplu sözleşme açıklaması

1 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk, memur ve emekliye toplu sözleşme masasında enflasyon farkı değil, büyüme ve refah payı verilmesi noktasında adımlar atılması gerektiğini savundu.

Türkiye Kamu-Sen'den toplu sözleşme açıklaması, System.String[]
Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk, memur ve emekliye toplu sözleşme masasında enflasyon farkı değil, büyüme ve refah payı verilmesi noktasında adımlar atılması gerektiğini savundu.
Türk, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.
Türkiye Kamu-Sen olarak toplu sözleşme masasına gerçekçi ve kamu görevlilerinin faydasına olacak taleplerle gideceklerini belirten Türk, şunları kaydetti:
"Yetkili konfederasyonun herhangi bir oldu bittiyle kamu görevlilerini ve emeklileri önümüzdeki iki yılda zarara uğratacak herhangi bir işlem yapmaması için mücadele edeceğiz. Yıllardır ifade ettiğimiz gibi memur ve emekliye toplu sözleşme masasında enflasyon farkı değil, büyüme ve refah payı verilmesi noktasında adımlar atılması gerekir. Bu yıl da Türkiye Kamu-Sen büyüme ve refah payı ısrarını dile getirecektir. Bütün kamu çalışanlarını bu yıl gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmelerini yakından takip etmeye ve yetkili konfederasyonun olası yanlış tutumuna karşı tepki göstermeye davet ediyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:02 Kaynak: AA
Türkiye Kamu Sen, Memur, Güncel
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