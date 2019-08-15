Son Dakika Haberleri: Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Adaletli şekilde görevde yükselme sistemine ihtiyacımız...
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Adaletli şekilde görevde yükselme sistemine ihtiyacımız...

1 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili basın açıklamasında bulundu. (2)
Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Adaletli şekilde görevde yükselme sistemine ihtiyacımız...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]