Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Gerçekleşen enflasyon üzerinden değerlendirme yapılması...
1 saat önce
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:31 Kaynak: AA
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili basın açıklamasında bulundu. (1)
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