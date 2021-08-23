Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, toplu sözleşme sonucunu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerini, "Geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla kazanım elde edilmiş olsa da özellikle refah payı ve seyyanen zam başta olmak üzere kırmızı çizgi olarak gördüğümüz ekonomik taleplerimizi karşılamaktan uzak kalan bu toplu sözleşmenin yetersiz olduğunu düşünmekteyiz." şeklinde değerlendirdi.

Kahveci, yazılı açıklamasında, kamu görevlileri ve emeklilerinin 2022-2023 yıllarına ilişkin toplu sözleşme sürecinin mutabakatla sonuçlandığını anımsattı.

Türkiye Kamu-Sen'in, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından son anına kadar sürece katkıda bulunmak için bütün gücüyle mücadele verdiğini belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Aileleriyle birlikte 25 milyona yaklaşan bir kitlenin son yıllarda eriyen alım gücünün artırılması, yükselen enflasyon karşısında korunması, geçmiş dönem kayıplarının telafi edilmesi, büyümeden pay verilerek memurların refahının artırılması, 2018'de verilen sözün de bir gereği olarak, tüm memurları kapsayacak adil ve hakkaniyetli bir 3600 ek gösterge düzenlemesi yapılması, kamudaki güvencesiz sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son verilerek, söz konusu personelin kadroya geçirilmesi ile yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi konuları kırmızı çizgimiz olmak üzere tüm kamu görevlilerinin ve emeklilerin sorunlarının kalıcı bir biçimde çözülmesi için birlikte hareket ederek sesimizin daha gür çıkmasını arzuladık."

"Sürece katkı sağlamak adına örgütlü gücümüzü son anına kadar kullandık"

Türkiye Kamu-Sen'in, toplu pazarlıklardaki varlığı ve etkinliği sayesinde, "2012'den beri alınan en yüksek zam oranlarına ulaşıldığını, 3 yıldan beri sürüncemede bırakılan ek gösterge uygulamasının bir takvime bağlandığını, 2013'ten beri kanayan yara haline gelmiş sözleşmeli personele kadro konusunun toplu sözleşme metnine dahil edildiğini" belirten Önder Kahveci, şöyle devam etti:

"Gelinen noktada taviz vermeyeceğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz taleplerimiz olan özellikle kamu çalışanlarını enflasyon karşısında koruyacak refah payı uygulamasının hayata geçirilmemesi, seyyanen zam talebimizin karşılık bulmaması, yardımcı hizmetlilere ilişkin hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi, ek gösterge düzenlemesi ve sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin toplu sözleşme metnindeki bağlayıcı olmayan muğlak ifadeler nedeniyle mutabakat metnine itirazlarımızı heyete ilettik.

4688 sayılı Kanun gereğince, toplu sözleşme metnini bağıtlama, yetkili konfederasyonun uhdesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen olarak bizim toplu sözleşmeyi imzalama ya da Hakem Kuruluna başvurma gibi bir hakkımız hukuken bulunmamaktadır. Bu nedenle biz, sürece katkı sağlamak adına bilgimizi, tecrübemizi, örgütlü gücümüzü son anına kadar kullandık, ilgilileri uyarma vazifemizi yerine getirdik. Sonuç itibarıyla geçmiş dönemlere kıyasla daha fazla kazanım elde edilmiş olsa da özellikle refah payı ve seyyanen zam başta olmak üzere kırmızı çizgi olarak gördüğümüz ekonomik taleplerimizi karşılamaktan uzak kalan bu toplu sözleşmenin yetersiz olduğunu düşünmekteyiz."

İlerleme sağlayamadıkları hususlardan vazgeçmediklerini belirten Önder Kahveci, özellikle refah payı, seyyanen zam, yardımcı hizmetlilerin sorunları, vergi dilimleri başta olmak üzere acil çözüm bekleyen konulardaki taleplerinin hayata geçmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

"Memurlarımızın tatmin olmadığı sözleşmeyi onaylamamız mümkün değil"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye'nin belli güç odakları tarafından ekonomik, ekolojik, askeri ve siyasi anlamda zafiyete uğratılmak istendiği bu dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapıcı yaklaşımı ve çözüm odaklı çabalarının, kazanımların artması noktasında önemli bir etken olarak kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kahveci, "6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine en yüksek düzeyde katkıyı sunarak bu seviyeye getirmiş olmamıza rağmen memurlarımızın tatmin olmadığı bir sözleşmeyi onaylamamız mümkün değildir. İlerleyen süreçte refah payı ve seyyanen zam başta olmak üzere tüm taleplerimizin gerçekleşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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