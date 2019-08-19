Son Dakika Haberleri: Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci (3)
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci (3)

24 dakika önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Balonların patlamaı ve uçurulması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması
Balonların patlamaı ve uçurulması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu. (3)
Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:09 Kaynak: AA
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