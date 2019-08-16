Son Dakika Haberleri: Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok...
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok...

50 dakika önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci,
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu teklifin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu rakamları müzakere edilir, üzerinde konuşulur olarak görmüyoruz" dedi. - ANKARA
Türkiye Kamu Sen, Önder Kahveci, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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