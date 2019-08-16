Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok...
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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu teklifin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu rakamları müzakere edilir, üzerinde konuşulur olarak görmüyoruz" dedi. - ANKARA
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