Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Asgari ücretle yaşamını sürdüren, evine nafaka götüren 6,5 milyon çalışan var. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olmasını arzu ederiz." dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da Açıklaması, System.String[]

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Asgari ücretle yaşamını sürdüren, evine nafaka götüren 6,5 milyon çalışan var. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olmasını arzu ederiz." dedi.

Kahveci, Şişli Öğretmen Evi'nde düzenlenen Türkiye Kamu-Sen Van Bölge İstişare Toplantısı'nda, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kamu çalışanlarının haklarının korunması, geliştirilmesi noktasında mücadele verdiklerini belirten Kahveci, Kamu-Sen'in güçlü bir sendika olduğunu söyledi.

Önder Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in geçmişini unutmadan geleceğe yön vereceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sendikamızın mücadelesi, kuruluşundaki geleneklerinden, ilkelerinden sapmadan geleceğe yürümektedir. Bugüne kadar bunu yaptık. Ülkenin Türkiye Kamu-Sen'e ihtiyacı var. En zor şartlarda, en zor dönemlerde 'ben buradayım diyen' bir kuruluşun mensuplarıyız. Ülkemiz adına kaygı duyduğumuzda etrafımıza, sağımıza solumuza bakmadan 'biz buradayız' diyebilen yürekli insanların buluştuğu noktadır burası. Onun için sendikamız güçlüdür."

Memur paketinin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kahveci, "Önümüzdeki dönmede sorunlarımızı çözebilmek için masaya güçlü oturmamız gerekiyor. Bunun için tüm sendika üyelerimizle birlikte güçlü bir sendikal mücadele sergilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretle çalışanların geçim sıkıntısı çektiğini belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Asgari ücretle yaşamını sürdüren, evine nafaka götüren 6,5 milyon çalışan var. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olmasını arzu ederiz. Türk-İş'in önerdiği rakam 2 bin 578 lira. Bu tek kişinin açlık sınırı. Kamu-Sen olarak yaptığımız çalışmada bu rakamın 2 bin 600 lira olmasıdır. Nihayetinde asgari ücretlileri rahatlatmak lazım. Son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmelerle asgari ücretli çalışanlar hakikaten geçim sıkıntısı yaşıyor. Azami rakamı yakalamak gerektiği kanaatindeyim. 2019'da yüzde 26 zam yapıldı. Temennimiz bunun üzerinde bir zam yapılsın. Bir ailede iki kişi çalışıyorsa aldıkları ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkabilmelidir. Yani 2 kişinin aldığı ücret en azından 6 bin 850 olmalı."

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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