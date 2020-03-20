Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Türk Açıklaması

7 saat önce

Sen İl Temsilcisi Türk, devletin koronavirüs tedbirlerini aldığını vatandaşında tedbirler karşısında evinde kalması gerektiğini söyledi.

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Sen İl Temsilcisi Türk, devletin koronavirüs tedbirlerini aldığını vatandaşında tedbirler karşısında evinde kalması gerektiğini söyledi.


Bilal Türk, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tehlikesine karşı devletimiz bir dizi tedbirleri hayata geçirmiş durumdadır. Hiç şüphe yoktur ki, alınan bu tedbirlerin sağlayacağı fayda, vatandaşlarımızın ikaz ve yönlendirmelere riayet etmesiyle doğru orantılı olacaktır. Türkiye Kamu-Sen, sorumlu sivil toplum kuruluşu olarak, toplumumuzun doğru bilgilendirilmesi anlamında gayret ortaya koyacak ve topluma örnek teşkil edecek bir pozisyon alacaktır. Konfederasyonumuz, toplumda bir panik havası oluşturulmasına müsaade etmeden, devletimizin aldığı tedbirlerin hayata geçirilmesi anlamında üzerine düşen görevi yerine getirecektir" dedi.


Sendikal toplantılarına da korona virüs tehlikesi nedeniyle ara verdiklerini söyleyen Türk, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Sendikal toplantılarımıza ara veriyor, ziyaretlerimizi en asgari düzeye çekiyoruz. Virüsün bulaşıcılığını en aza indirmek amacıyla insanlarımızın birbirleriyle temasını asgariye indirme tedbirleri kapsamında; lokal ve dinlenme salonlarımızı kapattığımızı ve ayrıca hizmet binalarımıza ziyaretlerin asgariye indirilmesi gerektiğini, telefon ve elektronik haberleşme vasıtalarıyla hizmetlerin yürütüleceğini üyelerimize duyuruyoruz. Tabii ki, paniğe izin vermeyeceğiz fakat asla rehavete de düşmeyeceğiz. Türkiye Kamu-Sen olarak, her milli meselede olduğu gibi, "önce ülkem" anlayışıyla kişisel ve kurumsal tüm önceliklerimizi tali hususlar olarak kabul edecek ve milletimizin sıhhatine karşı oluşan bu küresel tehdit karşısında da milli duruşumuzu örnek teşkil edecek şekilde ortaya koyacağız." - KIRŞEHİR

Türkiye Kamu Sen, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:18 Kaynak: İHA

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