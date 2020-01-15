Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordrolarını yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordrolarını yaktı - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordrolarını yaktı

6 saat önce

Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordro yakma eylemi yaptı.

Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordrolarını yaktı, System.String[]

Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordro yakma eylemi yaptı.

Atatürk Parkı'nda düzenledikleri basın açıklamasında konuşan Kamu-Sen Karaman İl Temsilcisi Nedim Ünal, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesinin başladığını belirtti.

Yetkililerin hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek memurları düşük ücret artışına mahkum ettiğini ifade eden Ünal şunları kaydetti:

"İktidar 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam yüzde 9,2 zam yapmıştır. 2019 yılında gerçekleşen resmi enflasyon ise yüzde 11,84 olmuştur. Buna göre memur maaşları enflasyonun gerisinden gelmektedir. Kaldı ki, bu oran TÜİK'in enflasyon sepetindeki, çoğunu halkın tüketmediği 418 madde 895 çeşit ürünün ortalama artışını göstermektedir. Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları ise 2019'da gerçekleştiği ilan edilen, resmi enflasyonun kat be kat üzerindedir. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi harcamalar enflasyonun üzerinde zamlanmıştır. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak sürekli gerçekleri dile getiriyor, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz."

Açıklamanın ardından alanda toplanan memurlar maaş bordrolarını yaktı.

Türkiye Kamu Sen, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!
Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı

Son Dakika Haberleri
20:28 Almanya'da siyahi milletvekilinin ofisine saldırı - Son Dakika
20:28 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
20:26 Gazze'de paralimpik atletizm yarışması - Son Dakika
20:20 Libya'da UMH bünyesindeki tüm unsurlar Trablus'ta buluştu - Son Dakika
20:20 Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 20:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Kamu-Sen'in Karaman Şubesi üyeleri bordrolarını yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]