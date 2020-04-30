Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer'den 1 Mayıs mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer'den 1 Mayıs mesajı - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer'den 1 Mayıs mesajı

6 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer'den 1 Mayıs mesajı, System.String[]

Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.


Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Özer yayınladığı kutlama mesajında: "Bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. "İlkemiz önce ülkemiz" parolasıyla, başta devletimizin birliği ve bütünlüğü; milletimizin kardeşlik, huzur ve mutluluğu olmak üzere "Dik baş, tok karın, mutlu yarın" diyerek kamu görevlilerimizin hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için mücadele ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak mücadelemizin, Devletimizin kuruluş felsefesine uygun bir biçimde, muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için olduğunu özellikle vurgulamak isteriz. Bizler, ekmek kavgasının kutsallığına inanırız. Helal kazanç sağlarken hayatını kaybedenlerin şehitlik mertebesinde değerlendirilmesi de emeğin mübarek bir değer olduğunu ortaya koyar. Bu nedenle, alın terini akıtıp, evine ekmek götürme telaşında olan çalışanlarımızın, hak ettiği saygıyı görmesi ve emeğinin karşılığını alması gerekmektedir. Çalışanın hakkını alması için verdiğimiz mücadelede, sesimizin daha gür çıkması, sorunlarımızın gündeme getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması konusunda 1 Mayıs'ı bir fırsat olarak görüyoruz. Ülkenin toplam gelirinden, herkesin adil miktarda pay alamaması, paylaşım sırasında belli grup ya da kişilerin kollanması, gelir dağılımının bozulmasına, haksızlığa ve yersiz zenginleşmeye neden olmaktadır. Haksız kazanç ve yersiz zenginleşmenin sonucunda; açlık ve yoksulluk tehlikesiyle baş başa kalan ve çalıştığı halde geçimini sağlayamayan bir toplum ortaya çıkar. Ne yazık ki günümüzde çalışmak, düşük ücretler nedeniyle artık yoksulluğu önlemeye yeterli gelir sağlamamaktadır. Hiçbirimiz çalıştığı, çabaladığı halde yoksul olmak istemeyiz. Kimsenin emeğinin sömürülmesine göz yumamayız. Bu noktada ortak çıkarlarımızı korumak için bir araya gelerek, güç birliği yapmamız zorunlu hale gelir. Bu nedenledir ki 1 Mayıs'ın; emeğinden başka sermayesi olmayan çalışan, işsiz, yoksul, esnaf ve ev hanımlarının bir araya gelerek hakları için seslerini yükselttiği ve güç birliği yaptığı gün olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.


Coşkumuzu alanlara, sokaklara. işyerlerine taşıyamıyoruz


Küresel salgın nedeniyle coşkularını alanlara taşıyamadıklarını belirten Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Özer: "Geçtiğimiz yıl milli mücadelemizin başlangıcının 100. yılı olması münasebetiyle 1 Mayıs'ı milli mücadelemizin başlangıç noktası, Samsun'da büyük bir katılımla ve coşkuyla kutlamış, milli birlik, milli egemenlik, milli devlet ve milli sendika için her alanda yeniden milli bir mücadele başlattığımızı ifade etmiştik. Bu yıl da 23 Nisan 1920'de elde ettiğimiz milli egemenliğimizin 100. yılını kutlamanın coşkusu ve gururu içindeyiz. Ne yazık ki, küresel salgın nedeniyle bu coşkumuzu alanlara, sokaklara, işyerlerine taşıyamıyoruz.


İçinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde, hayatımızın normal akışında seyretmesi işçisinden memuruna, zanaatkarından esnafına kadar her şart altında fedakarca emek harcayan çalışanlarımız vasıtasıyla mümkün olmaktadır. Bugün salgına karşı en büyük gücümüz, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlilerimizin ve çalışanlarımızın fedakar hizmetleridir. Hepimizin sağlık kaygısı nedeniyle evlerine kapandığı şu günlerde devletimizin posta, zabıta, belediye, itfaiye, güvenlik, ulaşım, vergi, tapu, tarım ve ormancılık, diyanet, eğitim, sağlık, kültür, sanat, elektrik, su, altyapı hizmetleri kesintisiz olarak devam ediyorsa elbette bunu canları pahasına hizmet yürüten kamu görevlilerimize borçluyuz.


Böylesine olağanüstü bir dönemde kamu hizmetlerinin devamlılığının ve güvenceli istihdamın önemi bir kere daha ortaya çıktı. Kamu görevlilerinin taleplerinin beyhude bir istek değil bir gereklilik olduğu bir kere daha görüldü. Yaşananlar, bizlere emeğin ne denli kutsal bir değer olduğunu bir kere daha gösterdi.


Bugüne kadar uygulanan sosyal ve ekonomik politikalar, işsizliği, sözleşmeli, güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştırdı, reel ücretler azaldı, geçim zorlaştı. Salgın nedeniyle işsizlik daha da arttı, gelir düştü, güvencesiz ve esnek çalışmanın temel çalışma sistemi olabileceği dahi tartışılmaya başlandı.


Salgından sonra özellikle çalışma hayatının büyük bir dönüşüm yaşayacağı açıktır. Bu dönüşümün çalışanlarımız aleyhine, güvencesizliği körükleyecek, ücretlerin düşmesine neden olacak şekilde gelişmemesi için daha fazla örgütlenmeye ve her zamankinden daha fazla mücadeleye ihtiyacımız olacaktır. İçinde bulunduğumuz durum, yalnızca ülkemizin değil tüm dünyanın ortak sorunudur. Bizler bu sürecin haklarımızın kısıtlanmasına değil emeğin ve emekçinin değerinin anlaşılarak haklarının teslim edilmesine vesile olmasını istiyoruz.


Tüm çalışan örgütleri; bundan sonra görüş ayrılıklarını bir kenara komalıdır. İşçisiyle, memuruyla, işsizi ve emeklisiyle hep birlikte büyümesine katkıda bulunduğumuz milli gelirin hakça paylaşılması, sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi ancak adaletsizliğe "dur" diyen bireyler ve kurumların çoğalmasıyla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Türkiye Kamu Sen, 1 Mayıs, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 01:50 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
19:57
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı         
19:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Emek mücadelesinde adaletin tesisi için mücadele ettik         
19:41
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 230 bini aştı         
19:31
Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi Milli futbolcu Ozan Kabak, Avrupa'da damga vuracak en iyi 5 savunmacı arasında gösterildi         
19:24
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?         
18:58
Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı Afrin'i kana bulayan teröristin kimliği belli oldu! Oğlu da PKK'lı çıktı         
18:56
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı         
18:32
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
18:00
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı         
17:28
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik         
17:20
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 20:17:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Kamu-Sen Niğde İl Temsilcisi Adnan Özer'den 1 Mayıs mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]